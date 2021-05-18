كنعان التقى لونغدن وبحث بالملفات المالية والإقتصادية وحثّ بريطاني على الإنقاذ

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة رئيس البعثة القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن، حيث تناول البحث المواضيع الراهنة، لاسيما على الصعد المالية والاقتصادية ورفع الدعم والكهرباء والدعوة الى اعتماد المسار الانقاذي الذي يفترض ان يتم دعم لبنان فيه والتعاون مع المجموعة الدولية لتحقيقه.

وأكد لونغدن اهتمام بريطانيا بلبنان والتحديات التي يمر بها راهنا، والاستعداد لتأمين المساعدة على المستويات كافة، مشدداً على أنه يفترض باللبنانيين ان يساعدوا انفسهم ويخرجوا من الشلل الدستوري بغياب السلطة التنفيذية، ويباشروا بالاصلاحات المالية المطلوبة وما هو مطلوب على مستوى السلطة والمؤسسات والقرار في لبنان.