رشعين زغرتا تبكي ابنها الشاب الدكتور مارك

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خسرت رشعين زغرتا شاب من خيرة شبابها الدكتور مارك مسلّم بعد معاناة مع المرض.



مارك الذي كان دوما في خدمة المجتمع والامل لكل مريض وموجوع.

وكتب خليل ابو عبدالله:

يعجز عقل الإنسان أحيانا عن تفسير مفهوم الحياة على وجه الأرض..

فكيف لا وأنت ايها الحبيب الدكتور مارك مسلم عشت حياتا مسيحية ملتزمة منذ الصغر، فكنت التلميذ الحاضر دوما في الكنيسة ومن ثم الشيف الحبوب والخدوم لأولادنا في الكشاف وبعدها الطبيب لكل مريض ومحتاج ..قضيت حياتك في خدمة المجتمع وكنت الامل لكل مريض وموجوع لتداوي جراحه..

لم تنصفك الحياة أبدا وغدرت بك …

امثالك تليق بهم الحياة عن جدارة ايها الشاب المناضل والحنون..

ارقد بسلام بجوار الرب والملائكة لعل دنيا الاخرة تنصفك..

والعزاء والصبر لاهلك والأقارب.