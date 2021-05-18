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رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس

18
MAY
2021
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الرئيس عون حريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج
 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
 
اثار بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة " الحرة" مساء امس، ردود فعل هدفت الى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحا  من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة الى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بانه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه.
 
ان رئاسة الجمهورية اذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر ان ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل امس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.
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