سفير سورية في لبنان : استكملنا تحضيراتنا والتعاون مع الجانب اللبناني جيّد جداً

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الوطن السورية : عبّر سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي عن تفاؤله بسير عملية الانتخابات على نحو إيجابي جداً، واصفاً حماسة السوريين بأنها لن تكون أقل من حماستهم عما جرى في الانتخابات السابقة عام 2014، بل قد تكون أفضل بكثير.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن السفير علي، أن السفارة استكملت التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري، مبيناً أن التعاون مع الجهات المعنية اللبنانية جيد.



ولفت السفير علي إلى أن التقديرات التي بينتها نسب المسجلين في اللوائح الانتخابية من قبل السوريين في لبنان تؤكد أن الحماسة لهذه الانتخابات لن تقل عن مثيلتها عام 2014، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي اللبناني الصعب وعودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المدن والبلدات انعكس رغبة لدى السوريين بالعودة إلى سورية والمشاركة في استحقاقاتها الدستورية وحياتها السياسية.



وأشار سفير سورية في لبنان إلى أن السفارة تسعى من خلال الترتيبات التي تقوم بها إلى تلافي كل الأخطاء التي حصلت في الانتخابات الرئاسية السابقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية التي تجاوبت بشكل جيد، متوقعاً أن تسير العملية الانتخابية بشكل جيد جداً.



السفير علي بيّن أن السفارة التزمت بشكل كامل بالتعليمات الانتخابية التي حدّدتها وزارة الخارجية والمغتربين، علماً أن العلاقة التي تجمع سورية ولبنان والتعاطي بين البلدين له خصوصية على الدوام، مبيناً أن السوريين في لبنان يساعدون بعضهم بعضاً لتأمين وسائل النقل من أجل الوصول إلى مقر السفارة والمشاركة في الانتخابات في لبنان وقال: «متفائلون بنتائج ومشاركة إيجابية جداً».



ووصف السفير علي تعاون السلطات اللبناني بالجيد جداً، لاسيما وزارة الداخلية وقوى الجيش بالإضافة للقوى والأحزاب الحليفة لسورية، وأن جميع الأجهزة متجاوبة وهناك تقدير لهذا التجاوب.