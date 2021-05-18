عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 أيار 2021

الأخبار : «سيف القدس»: زمام المعركة بيد المقاومة
الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل
الديار : ساعات «حبس الانفاس» : فشل عملية «المترو» منع اشتعال الجبهة اللبنانية ؟
اسرائيل قلقة من «مناورات» حزب الله «الصامتة» وعوكر على «خط التبريد»
«عقم» في الملف الحكومي والتهديد «بالشارع» لا يوقف «تقسيط» رفع الدعم
اللواء : «الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!
رسائل «رفع عتب» من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار
البناء : فلسطين تحيي «النكبة» بالصواريخ والانتفاضة الشاملة… و«القومي»: بتنا أقرب إلى النصر نتنياهو يُفشل وقف النار ويمدّد لحربه… وحزب الله وحماس والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد السوريّون في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة
نداء الوطن : عون تخسر "الشورى"... وإحالتها إلى "التأديب" نهاية الأسبوع
"لعب بالنار" على جبهة الجنوب!
النهار : وزير الخارجية يهدّد علاقات لبنان بالخليج !
الجمهورية : أفق الحكومة مسدود والعين على الحدود
the daily star : Israel shells Lebanon after failed rocket launches
l'orient le jour : Tirs israéliens vers le Liban en riposte au lancement de roquettes
Le Hezbollah n'a pas commenté ces tirs ni ceux lancés le 13 mai également depuis le Sud.