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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 أيار 2021

18
MAY
2021
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 الأخبار : «سيف القدس»: زمام المعركة بيد المقاومة

الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل

 

 

 

الديار : ساعات «حبس الانفاس» : فشل عملية «المترو» منع اشتعال الجبهة اللبنانية ؟
اسرائيل قلقة من «مناورات» حزب الله «الصامتة» وعوكر على «خط التبريد»
«عقم» في الملف الحكومي والتهديد «بالشارع» لا يوقف «تقسيط» رفع الدعم

 

 

 


اللواء : «الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!
رسائل «رفع عتب» من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار

 

 

 


البناء : فلسطين تحيي «النكبة» بالصواريخ والانتفاضة الشاملة… و«القومي»: بتنا أقرب إلى النصر نتنياهو يُفشل وقف النار ويمدّد لحربه… وحزب الله وحماس والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد السوريّون في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة

 

 

 



نداء الوطن : عون تخسر "الشورى"... وإحالتها إلى "التأديب" نهاية الأسبوع
"لعب بالنار" على جبهة الجنوب!

 

 

 


النهار : وزير الخارجية يهدّد علاقات لبنان بالخليج !

 

 

 


الجمهورية : أفق الحكومة مسدود والعين على الحدود

 

 

 


the daily star : Israel shells Lebanon after failed rocket launches

 

 

 

 

l'orient le jour : Tirs israéliens vers le Liban en riposte au lancement de roquettes

Le Hezbollah n'a pas commenté ces tirs ni ceux lancés le 13 mai également depuis le Sud.

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