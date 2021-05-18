عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 أيار 2021

A + A -

الأخبار : «سيف القدس»: زمام المعركة بيد المقاومة

الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل





الديار : ساعات «حبس الانفاس» : فشل عملية «المترو» منع اشتعال الجبهة اللبنانية ؟

اسرائيل قلقة من «مناورات» حزب الله «الصامتة» وعوكر على «خط التبريد»

«عقم» في الملف الحكومي والتهديد «بالشارع» لا يوقف «تقسيط» رفع الدعم



اللواء : «الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!

رسائل «رفع عتب» من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار



البناء : فلسطين تحيي «النكبة» بالصواريخ والانتفاضة الشاملة… و«القومي»: بتنا أقرب إلى النصر نتنياهو يُفشل وقف النار ويمدّد لحربه… وحزب الله وحماس والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد السوريّون في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة





نداء الوطن : عون تخسر "الشورى"... وإحالتها إلى "التأديب" نهاية الأسبوع

"لعب بالنار" على جبهة الجنوب!



النهار : وزير الخارجية يهدّد علاقات لبنان بالخليج !



الجمهورية : أفق الحكومة مسدود والعين على الحدود



the daily star : Israel shells Lebanon after failed rocket launches

l'orient le jour : Tirs israéliens vers le Liban en riposte au lancement de roquettes

Le Hezbollah n'a pas commenté ces tirs ni ceux lancés le 13 mai également depuis le Sud.