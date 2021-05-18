أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 أيار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

سجلت مصادر دبلوماسية غربية باهتمام ما ظهر من حضور شعبي وأصوات سياسية في كل من الأردن والكويت لمناهضة التطبيع ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين واعتبرت أن البلدين شكّلا دائماً بارومتر التحوّلات في الشارع العربي والمشهد السياسي العربي.



خفايا

كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقرّرة في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطلاق مصرف لبنان لمنصة صرف الدولار، وفيما كان بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها بالأمس كان آخرون يقولون إنها ستبدأ اليوم.

نداء الوطن : خفايا

هدد وزير التربية باللجوء الى تعليق التدريس ووقف مستحقات الاساتذة المتعاقدين في حال عدم نجاح خطة وزارته للعودة الى التعليم المدمج او في حال عرقلتها من قبل الاساتذة والاهالي.

تبين ان وزارة المالية ولمحاباة بعض كبار المكلفين، تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام والمستهلكين، من خلال السماح للتجار بتحصيل ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة على اساس قيمتها، على سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يقوم هؤلاء التجار بتسديد الضريبة للخزينة على اساس سعر الصرف الرسمي، ليكون الفارق بين الضريبة المحصلة والمسددة حوالى 10 اضعاف.

تتحضر وزارة المالية لاستبدال آلية الشراء العام المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، بوسائل اخرى من خلال التعميم بتطبيق نظام السلفات الطارئة والدائمة والشراء بالتراضي من خلالها والدفع النقدي.

اللواء : أسرار

لغز

استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال الأسبوع الطالع!



غمز

تتوقع أوساط نيابية تأخر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة.



همس

استغربت جهات سياسية، امتناع مرجع عن الاتصال بمرجع آخر للمعايدة بالفطر السعيد، كما كان متوقعاً.

الجمهورية : أسرار

دعم وخلاف

أكد قيادي في حزب بارز ضمن مجلس خاص الإستمرار للآن في دعم شخصية سياسية هي على خلاف كبير مع حليف هذا الحزب.

توقيع ينتظر ردّا خارجيا

يدرس مسؤول كبير توقيع مرسوم حسّاس في انتظار ردّ خارجي على استكمال ملف مرتبط به.

تحذير وتنبيه من هذه المخاطر

حذرت مراجع روحية من البرمجة التي يتعاطى من خلالها أحد الأحزاب مع مرجعية روحية ونبهت من مخاطرها اليوم وغداً.