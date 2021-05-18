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الديار : موقف «مثير للريبة» عن تيار المستقبل

18
MAY
2021
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الديار : فيما تتواصل مسيرات الدعم للفلسطينيين في لبنان، صدر موقف «مثير للريبة» عن تيار المستقبل الذي تطوع لمواجهة دعوة «مجهولة» وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع أمام سفارة الإمارات، في بيروت، تحت عنوان: «التطبيع خيانة... معاً في مواجهة الأنظمة المطبعة». وقد وجد تيار المستقبل، في الدعوة «مزايدات قومية» على دول وشعوب كرّست جهدها ومالها وحياتها لنصرة فلسطين وشعبها، ومحاولة «لاحتكار» تأييد القضية الفلسطينية. ووجد تيار المستقبل العذر للإمارات في جنوحها نحو التطبيع  بالقول ان العلاقات مع إسرائيل، لا تعني الإمارات فقط، بل هي تشمل مروحة كبيرة من البلدان العربية. والمفارقة ان تيار المستقبل الذي نظم وقفة تضامنية على الحدود مع الشعب الفلسطيني توعد بمواجهة كل دعوة «استفزازية» للسفارات العربية!

الديار
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