"داس ضابط الجيش على علم فلسطين" .. إليكم الحقيقة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



ادّعت إحدى الإعلاميّات في مقال في صحيفة محليّة أنّ بعض الشبان اللبنانيين والفلسطينيين تعرضوا لسوء معاملة داخل مركز مخابرات الجيش اللبناني في جديدة مرجعيون، وأنّ أحد العسكريين داس علم فلسطين خلال التحقيقات.

يهمّ قيادة الجيش أن توضّح أنّ المقال المذكور تضمّن افتراءات كاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، لا سيّما وأنّ كاتبة المقال أكّدت الادعاءات المذكورة، والتي تمّ نقلها عن لسان أحد الموقوفين.



إنّ قيادة الجيش تدعو الذين يدّعون الإساءة المذكورة التوجّه إلى القضاء العسكري لتقديم الشكوى المطلوبة ليُبنى على الأمر مقتضاه.



كما تشدّد القيادة على أنّ الجيش بضبّاطه وعسكرييّه يكنّ أعلى درجات الاحترام والتقدير لما يمثّله العلم الفلسطيني كرمز لشعب فلسطين وقضيته العادلة والمحقّة.