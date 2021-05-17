“المستقبل”: هذه الدعوة مشبوهة!

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صدر عن تيار "المستقبل" البيان الآتي:



"وجهت جهة مجهولة دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع امام سفارة الامارات العربية المتحدة في الرملة البيضاء، تحت عنوان "التطبيع خيانة... معاً في مواجهة الانظمة المطبعة".



يهم تيار المستقبل ان يؤكد ان كل محاولة لاحتكار تأييد القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتمادي، هي محاولة مرفوضة ومردودة كائناً من يقف وراءها، وهي تقع في خانة المزايدات القومية على دول وشعوب كرست جهدها ومالها وحياتها لنصرة فلسطين وشعبها.



إنّ اقل ما يمكن ان يقال بالدعوة الى التجمع امام السفارة الاماراتية، انها دعوة مشبوهة ترمي الى تعميق الخلاف بين لبنان واشقائه العرب، سيما وان العلاقات مع اسرائيل لا تعني الامارات فقط، بل هي تشمل مروحة كبيرة من البلدان العربية التي برغم المسار الذي تنحوه العلاقات الدولية والاقليمية، ما زالت في الصفوف المتقدمة لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ان تيار المستقبل اذ يجدد نصرته الشعب الفلسطيني وادانته القاطعة للعدوان الاسرائيلي على القدس وغزة، يأسف لهذه الدعوات ويحذر من التمادي في السياسات المسيئة للعلاقات مع الاشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة، ويعلن ان كل دعوة استفزازية للسفارات العربية ستواجه بدعوة مقابلة من التيار، لان زمن المتاجرة بقضية فلسطين قد انتهى، وزمن التطاول على العرب باسم فلسطين لن يتكرر".