نقيب المهندسين يَرفض طلب هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر

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بعد أن سلم وفدُ هيئة المهندسين في التيار يوم الثلاثاء 11 ايار نقيب المهندسين المِعمار جاد تابت كتابا رسميا يطلب فيه اجراء الانتخابات النقابية في مراكز المحافظات في مرحلتيها الاولى في 23 ايار والثانية في 13 حزيران القادمين، وبعد ان قاطع اعضاء مجلس النقابة الثلاث ممثلي التيار اجتماعا الكترونيا في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم الكتاب المذكور لانه لم يكن اجتماعاً حضورياً في مقر النقابة كما كان متفقاً عليه، دعا النقيب جاد تابت مجلس النقابة لعقد جلسة بعد ظهر الاثنين 17 ايار 2021 في مبنى النقابة، وقد غاب عن جدول أعمالها إجراءَ الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات.

إن مطلبَ هيئة المهندسين في التيار ليس وليد ساعته انما كان بنداً دائماً في مقدمة برامج مرشحي التيار منذ العام 2011 وأتت جائحة الكورونا والازمة الاقتصادية وازمة المحروقات لتضع هذا المطلب في الواجهة اليوم لكونه يرفع نسبة اقتراع المهندسين بشكل كبير ويخفف اعباء التنقل اضافة إلى تقليص المخاطر الصحية المتأتيّة من حصر الانتخابات في بقعة صغيرة من المفترض أن يرتادها اكثر من ١٥ الف مهندس من أصل 45 الفاً يحق لهم الاقتراع في كلٍ من المرحلتين الاولى، وقد تقدم اليها 1000 مرشح على هيئة المندوبين اضافة الى تاهيل 20 مرشحا لرئاسة 4 فروع، والثانية وفيها انتخاب نقيب وعشرة اعضاء لمجلس النقابة.

بناء عليه، تَعتَبر هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تغاضي سعادة نقيب المهندسين عن إدراج طلب إجراء الانتخابات في مراكز المحافظات على جدول اعمال اجتماع مجلس النقابة ليوم الاثنين 17 ايار رفضا من قبله لهذا الطلب الاصلاحي السّهل تنفيذه، واستهدافاً لمبادئ ديمقراطية الانتخابات لناحية حجم المشاركة الذي ستعيقه الازمة الاقتصادية والوضع الصحي خاصة بعد تَعَثُّر النقابة في تأمين لقاح للمهندسين. علما ان مراكز النقابة في المحافظات كَلَّفت النقابة مبالغ طائلة فاقت ملايين الدولارات من اموال المهندسين وهي وُجدت لتأمين افضل خدمةٍ لهم وتسهيل امورهم ومعاملاتهم وفيها مساحاتٌ يمكن استعمالها لاجراء انتخابات النقابة في حرمها.

إن هيئة المهندسين تكرر مطلبها بوضع موضوع اجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات على جدول الاعمال للجلسة المذكورة ليتحمل مجلس النقابة آليات إجراء الانتخابات النقابية تأمينا لافضل تمثيل واوسع مشاركة مع اجراءات تراعي التدابير الصحية في ظل كل الاوضاع التي فَنَّدناها آنفا.