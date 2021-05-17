نائبة وزيرة الخارجية الإيطالية زارت وهبة: مستعدّون للدعم شرط تأليف حكومة

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة في حكومة تصريف الاعمال نائبة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا مارينا سيرينا على رأس وفد، وكان عرض للعلاقات بين البلدين والدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان واستعدادها لتقديم المزيد، شرط تأليف حكومة إنقاذ. وسألت عن "الإمكانات البديلة امام حكومة تصريف الأعمال، في حال تعذر تأليف حكومة جديدة".

وتم البحث أيضا في موقف "اليونيفيل" والدور الذي تلعبه في الجنوب، وخصوصا في ظل التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة.

وأكدت الوزيرة سيرينا أن بلادها "مع الوقف الفوري للعنف في فلسطين والركون الى لغة الحوار والمنطق لحل المشاكل".