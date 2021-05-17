هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:



– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و27 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 28 ردجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,37

– ساعة غروب الشمس: 19,34