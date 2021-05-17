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زيارة معايدة للسفير محمد حسن‎ من منسق الجزائر ووفد من الجزائر

17
MAY
2021
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قال منسق الجزائر المهندس علي شعيب: تشرفتُ اليوم رفقــة مجمـوعة من أشقائي أبناء الجاليـة اللبنانيــة المقيميــن بالجزائر بزيارة معايـدة لسعادة السفير الدكتـور محمد حسـن بمقر السفارة بمناسبـة عيد الفطـر المبارك، حيث قدّمنــا لسعادتـه تهانينــا الخالصــة بهذه المناسبة السعيدة متمنيـن لــه ولعائلتــه الكريمة دوام الصحة والعافيــة.

واضاف: هذا وخصّنـا سعادة السفير مشكوراً بإستقبال أخـوي حار، خصوصاً بعـد هذه المدة الطويلـة من تعليق اللقاءات بسبب الجائحــة، وأكّد سعادته أن أبواب السفارة تظل مفتوحـة لكل أبناء الجاليــة الأعزاء في كل الأوقات، متمنيــا للجميع عيداً سعيدا وإقامــة طيبة ببلدهم الثاني الجزائر، وداعيــا الله عزّ وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ بلدنا الحبيب لبنــان

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