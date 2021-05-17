living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل اتّصل بعبّاس والمالكي: نأمل أن تكون هذه المرحلة محطة على طريق تحرير فلسطين

17
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجرى رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعرب له عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وعن الأمل بأن تكون هذه المرحلة، رغم مرارتها، محطة على طريق تحرير فلسطين وتحقيق مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب باسيل عن ألمه لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وعن أملِه كما كلّ المخلِصين، بالإنتفاضة الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل و الملحمة التي تسطرّها المقاومة الفلسطينيّة.

كذلك أجرى إتصالًا بوزير خارجية فلسطين السيد رياض المالكي وتباحثا بالأوضاع المتفجّرة والمخارج المأمولة والحلول المنتظرة لوقف النار وحلّ مشكلة القدس وسكانها.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، أجرى النائب باسيل مروحة واسعة من الإتصالات العربية والإقليميّة والداخلية للتهنئة بعيد الفطر.

وفي هذا الإطار إتّصل بالرئيس السوري بشار الأسد وبعدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والإقليم ومن بينها تركيا وايران وفلسطين والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والمغرب. كذلك اتصل بعدد من المسؤولين المسلمين في عدد من الدول وفي المؤسّسات الدولية.

وفي الإطار نفسه إتصل باسيل معايداً مرجعيات دينية عديدة من بينها مفتي سوريا بدر الدين حسون وعدداً من المفتين ورجال الدين في لبنان.
كذلك أجرى إتصالات تهنئة بالأعياد بعدد من كبار المسؤولين الداخليين وعلى رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب وسماحة السيد حسن نصرالله فضلاً عن عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والمسؤولين والقادة السياسيين والأمنيين.

وأعرب رئيس التيار للبنانيين عموماً وللمسلمين خصوصاً في لبنان والعالم عن أصدق التمنيات بأيام أفضل في ظلّ إنتصار جديد للقضية الفلسطينية وعودة القدس الى عالميّتها والعرب الى وحدتهم ضمن جامعة عربية تجمعهم ولا تفرّقهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout