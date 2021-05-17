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عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 أيار 2021

17
MAY
2021
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الأخبار : العدو يتغوّل: القتل مقابل الفشل
هنيّة لـ«الأخبار»: الحل يجب أن يوازي تضحيات شعبنا وبطولات مقاومينا
معركة التحرير أمام انعطافة تاريخية

 

 

 


الديار : الأزمة الاقتصادية تتزايد... وبعض الخطوات أصبحت ضرورية لتخفيف وقعها

صمود غزة وشراستها في القتال جعلا «إسرائيل» مهزومة وحربها عشوائية

 

 

 

نداء الوطن : ماكرون والسيسي يبحثان الملف اللبناني وقلق فرنسي من "اتساع رقعة الحرب"
"أطروحة" بعبدا إلى الإليزيه: "مرافعة مطوّلة" تصلح لـ"غينيس"!

 

 

 

اللواء : لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات
205 أيام على تكليف الحريري.. والراعي لعدم تعريض لبنان لحرب جديدة

 

 

 

الجمهورية : جماعة التأليف في إجازة مفتوحة

نار غزة ستلفح الساحات المجاورة

 

 

 

النهار : قصف إسرائيلي "غير مسبوق"... وغزة ترد بأعلى وتيرة صاروخية

 

 

 

 

the daily star: Israel launches dozens of strikes on Gaza

 

 

 

 

l'orient le jour : Omar : C’est terrible de voir son ancien immeuble se faire pulvériser en direct à la télévision

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