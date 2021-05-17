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أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 أيار 2021

17
MAY
2021
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نداء الوطن : خفايا

إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل صور الحراري.

 

كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان.

 

نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية الكبرى.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
جرت اتصالات سريعة بين أطراف أمنية وسياسية وحزبية لضبط الوضع الحدودي إثر إطلاق صواريخ غراد بشكل انفعالي من الجنوب اللبناني بهدف إبقاء الوضع هادئاً وتحت السيطرة!


غمز
أبلغ رئيس تيار سياسي نافذ جهات ديبلوماسية استمرار موقفه من تركيبة الحكومة العتيدة رغم كل الوساطات المحلية والخارجية التي بُذلت حتى الآن!


لغز
تتساءل أوساط بيروتية عن أسباب سكوت نواب العاصمة والمجلس البلدي عن التعطيل المستمر لمشاريع المدينة من قبل ديوان المحاسبة!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

عون والحريري: طلاق كامل!

أرسل مرجع ديني الى مسؤول كبير ما مفاده: لقد صرت مقتنعاً مئة في المئة أن عون والحريري لن يُشكلا الحكومة أبداً.. فكيف إن كان بينهما طلاق كامل.

 

مصادر إقتصادية و"رفع الدعم"

قالت مصادر إقتصادية متابعة إن مسألة رفع الدعم التي يتم التراشق بها وتهديد المواطنين لن تتم إلّا بإصدار البطاقة التمويلية..ولن تصدر.

 

الأدوية والمواد الغذائية المدعومة المخزّنة

تفيد المعلومات أن كميات الأدوية والمواد الغذائية المدعومة المخزّنة في المستودعات تكفي السوق لمدة شهرين في حال الإفراج عنها.

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