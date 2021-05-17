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شعبان : لضرورة البناء على تضحيات شعبنا الفلسطيني في كل الدول العربية

17
MAY
2021
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الوطن السورية : دمشق المنتصرة على الإرهاب أكدت مجدداً ثبات موقفها تجاه المقاومة وقضية فلسطين، وأكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية- سورية بثينة شعبان، أمس، أنه لولا صمود سورية لما تمكنّا من رؤية انتفاضة الشعب الفلسطيني، وأن صمود سورية التي هي قلب العروبة النابض بجيشها وقيادتها وقيادة الرئيس بشار الأسد وحلفائها ومحور المقاومة هو الذي مكّن الجميع من أن يثقوا بأن النصر لنا، وأننا إذا قاومنا وضحينا فلا يستطيع أحد أن ينتزع منا حقوقنا.

 

وأوضحت شعبان في ردٍّ على سؤال لـ«الوطن» خلال تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس أمناء المؤسسة عقد في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق أن التجربة التي عاشتها سورية والنضال الذي ناضلته والتضحيات مهدت لتضحيات شعبنا الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة البناء على تضحيات شعبنا الفلسطيني، في كل الدول العربية والعالم.


ودعت شعبان الفلسطينيين في كل مكان إلى أن ينتفضوا، هناك ملايين الفلسطينيين في الولايات المتحدة وفي أوروبا عليهم أن يشكّلوا جبهة مقاومة، ليس فقط بالسلاح، وإنما بالكلام والإعلام والموقف، وأن يتبنوا قضيتهم، وألا يصمتوا أبداً أمام العالم، العالم لا يعرف حقيقة قضايانا لأن العدو الصهيوني لديه آلية إعلامية كاذبة هائلة يروج لوجهة نظره في كل مكان، قائلة: «علينا أن نكون جميعاً صوتاً للحق الفلسطيني والحق العربي، نحب بعضنا بعضاً، وأن نعلم أن مصيرنا واحد، وحين نتحد لا يمكن لأي قوة أن تقهرنا».

الوطن السورية
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