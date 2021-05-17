نصرالله : بري يتمسك بالحريري لحجمه التمثيلي

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الأنباء الكويتية : أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله ان تمسك الرئيس بري بالرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، ليس من منطلق التحدي لرئيس الجمهورية، ولا هو من باب الرد على المواقف التي تتخذها دوائر القصر الجمهوري، انما المسألة تنطلق من قناعة الرئيس بري، بان الحريري يملك الصفة التمثيلية الاكبر في الطائفة السنية، ومن إيمانه ايضا بان الحريري على رأس السلطة التنفيذية، يمكنه بالتفاهم والتكامل والتضامن مع رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ان يحقق الكثير من الانجازات الانقاذية، «بينما اذا ذهبنا في المقابل الى شخصية سنية غير تمثيلية، ستواجه هذه الشخصية نقمة شعبية داخل الطائفة السنية، وسنكون قد اخذنا البلاد الى مكان آخر، ابعد ما يكون عن معالجة الازمات والخروج من الفوضى»، ما يعني من وجهة نظر نصرالله ان الرئيس بري لا يتمسك بالحريري كشخص معنوي فحسب، انما يتمسك به انطلاقا من حجمه التمثيلي على المستوى السني وحتى الوطني، ومن امتلاكه الخبرة في التعاطي مع الواقع اللبناني.