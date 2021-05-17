تجمع ثانٍ في المنية دعماً للأسد!

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الأخبار : بعد أسبوع على تنظيم أحد رجال الأعمال في المنية تجمعاً داعماً لترشيح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة، سجل أمس مهرجان حاشد للغاية نفسها بدعوة من رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير. المهرجان الذي نظم في المنية المعروفة بـ«مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، هدف لتشجيع السوريين المقيمين في المنطقة على المشاركة في التصويت.

وتحت شعار «دعماً لمسيرة الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية القادمة»، تنادى المئات من أبناء المنية وعكار في إطار حملات التنسيق التي تجريها بعض القوى الوطنية المحسوبة على فريق 8 آذار لدعم ترشيح الأسد.

وفي كلمته، قال الخير إن المهرجان يعبر «عن وفائنا للرئيس الأسد، لأن سوريا الأسد حمت لبنان و قدمت تضحيات وشهداء لإرساء مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي». ودعا الخير العمال والنازحين السوريين في المنية والشمال إلى «الزحف نحو السفارة السورية في بيروت في الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية لكي يعبروا عن إيمانهم بسوريا موحدة ذات سيادة ناجزة».