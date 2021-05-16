حمدان: إنها ساعة الحقيقة الليلة وليس غداً

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

"نقص تام بالادوية والامصال والمستلزمات الطبية الأساسيةفي غزة".

اهلنا في غزة الشامخة يطالبون من الدول والمنظمات الانسانية والامم المتحدة نجدتهم في شدتهم

والاقربون اولى بالمعروف.

أيها المطبعون العرب والمسلمين الجدد والقدامى مع اليهود وأهمكم تركيا اقدم من اعترف باليهود على ارض فلسطين.

حجتكم انكم خدمتم اهل فلسطين بتطبيعكم ولا تعنيكم اوامر ترامب.

إنها ساعة الحقيقة الليلة وليس غداً.

ارسلوا المستشفيات الميدانية والمستلزمات الطبية والادوية والامصال الى غزة هاشم.

نخاطبكم بحسن نية والمهم النتائج بما تفعلون، وفلسطين تريد اليوم سيوفكم ولا تريد كلامكم.