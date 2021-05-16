بعد الاضراب... المستشفيات تعود الى عملها

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أصدر نقيب الاطباء شرف أبو شرف البيان الآتي: "بعد انتهاء الإضراب الذي دعت اليه نقابة الأطباء لمدة أسبوع، والذي ينتهي صباح نهار الاثنين (وهو يوم عمل عادي)، والذي أتى في سياق الإعتراض على الحكم الجائر في قضية الطفلة ايلا طنوس، يدعو مجلس النقابة جميع الأطباء الى معاودة أعمالهم، وعدم القيام بأي استشارات أو مراجعات طبية عبر الهاتف أو عبر أي وسيلة للتواصل الإجتماعي، تحت طائلة المسؤولية، وذلك حتى إشعار آخر، حرصا منها على تجنيبهم تحمل مسؤولية استشارات طبية عن بعد وتداعياتها في حال حصول أي إشكال فيما بعد".



في سياق آخر، دان مجلس النقابة "بشدة الجرائم والهجمات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في فلسطين، لاسيما تعرض المستشفيات والطاقم الطبي فيها للقصف المدمر".



وأعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، راجيا من الله أن "يترأف به ويقوده الى التحرر من ظلم الاحتلال".