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محطات المحروقات في النبطية رفعت خراطيمها

16
MAY
2021
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن معظم محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها أقفلت أبوابها ورفعت خراطيمها، وتمنعت عن تنفيذ توجيهات المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر بتوفير المحروقات للمواطنين.

ولم تلب معظم المحطات التي دهمها أمس السبت أبو حيدر مع قوة من أمن الدولة، وتبين وجود مخزون من المحروقات لديها، متطلبات المواطنين اليوم ورفعت خراطيمها، باستثناء محطات عدة لا تتجاوز ال4 في كل النبطية ومنطقتها فتحت أبوابها، فيما سجل ازدحام كبير للسيارات امام بعض المحطات التي كانت توفر مادة البنزين للمواطنين.

وشكا الكثير من المواطنين من أن الازدحام الذي يعانون منه سببه "قيام بعض أصحاب المحطات بتشغيل ماكينة واحدة وخرطوم واحد من بين 4 ماكينات على الاقل تتواجد في كل محطة، مما يتسبب بالبطء والازدحام وحتى الفوضى، وهذا ما يؤكد أن المحطات يتوافر فيها مخزون من البنزين، ولكنها تمتنع عن بيعه بشكل طبيعي وعادل".

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