"الصيدليات إلى الإقفال القسري".. الأمين: متّجهون نحو فقدان الأدوية الأساسية

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حذّر نقيب الصيادلة، غسان الأمين، من "أنّنا متّجهون من الآن حتى شهر نحو فقدان أدوية أساسية في الصيدليات"، لافتاً إلى أنّه "إذا بقي الوضع على ما هو في الوقت الحالي فإنّ العديد من الصيدليات ستقفل قسراً".

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال الأمين إنّ "السياسات المعتمدة أفقدت الدواء من الصيدليات ومن الآن إلى شهر في حال عدم وضع خطة واضحة سيُفقد عدد كبير من الأدوية".

وأضاف: "في ظلّ إصرار الحكومة الإبقاء على الدعم، قال "مصرف لبنان" انه ليس قادراً على تمويل الدعم وهذه حكومة اللا قرار، وأي قرار يجب اتخاذه من المفترض ان يتناسب مع المرحلة الحالية".

وأوضح أنّه "منذ 7 أشهر تقدّمت خطة ترشيد الدعم ومنها عدم رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة، وبيع الأدوية الأساسية الأخرى على دولار 3900".