ابن ال14 ربيعا قتيلا بسبب خلاف مروري في هذه البلدة

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن مقتل أ. م. (14 عاما) في وقت متأخر من ليل أمس، إثر إشكال على أفضلية مرور وقع على الطريق العام في بلدة كفرشلان - الضنية، بين شبان من عرب كفرشلان وآخرين من بلدة قرصيتا، تطور إلى تضارب بالعصي والحجارة، مما أدى الى إصابة أ. م. إصابة بليغة في الرأس وجروح في مختلف أنحاء جسمه، بعد تعرضه للضرب. فنقله جهاز الطوارىء والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، في حين طوقت قوة من الجيش المكان منعا لأي رد فعل.