كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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ما زال طقس ربيعي اعتيادي يؤثر على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات حرارة دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً فيما يتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٣ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح غربية ضعيفة.

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.