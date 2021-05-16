كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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ما زال طقس ربيعي اعتيادي يؤثر على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات حرارة دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً فيما يتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل.
تفاصيل طقس اليوم الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٣ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح غربية ضعيفة.
الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.