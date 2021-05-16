عناوين الصحف ليوم الأحد 16 أيار 2021

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النهار : تصاعد المخاوف جنوباً بعد "مجزرة أبراج" غزة



الديار : بــعــبــدا تــتـــحرك حـكـــومــيـــاً بـــدايــة الأســبــوع... «الــــوضـــــع مـــا بــقــى يــحــمــل»

اسرائيل تخشى المعركة البرية وتل ابيب تحت الصواريخ تشبه عاصمة مهجورة



الأنباء الكويتية : إدانات لبنانية رسمية للاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين والجنوب.. ونعيم قاسم رداً على دعوات فتح الحدود: حزب الله عند واجبه

رسالة من عون لماكرون وباريس تركز على الانتخابات منعاً للتمديد والسفيرة الفرنسية لجنبلاط: «مش كلن يعني كلن»



الشرق الأوسط : السلطات اللبنانية {لن تسمح} بإشعال جبهة الجنوب ضد إسرائيل



الوطن السورية : المقداد: مستعدون لأي شيء تطلبه فلسطين.. وشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز الـ145 … صواريخ غزة إلى تل أبيب والإسرائيليون إلى الملاجئ