هيئة قضاء زحلة في التيار جالت على عدد من المطارنة في زحلة

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جالت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر برئاسة المنسقة جيهان جبور حداد على عدد من المطارنة في زحلة. الوفد التقى مطران زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري ثم راعي ابرشية زحلة والبقاع لطائفة السريان الارثوذكس المطران بولس سفر كما زار الوفد راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض. وفيما تم تناول اهمية الاستقرار في زحلة وضرورة المحافظة على التضامن بين الاهالي لمصلحة المدينة. وشدد الوفد على ان التيار يولي الاهتمام بالاضاءة على ملفات الفساد واظهارها لمحاربتها كي نستطيع العيش معا من دون فاسدين.