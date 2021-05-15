بالصور: هل فعلاً لا يوجد بنزين؟!

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داهم المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر برفقة عناصر من مخابرات الجيش وأمن الدولة محطات الوقود في النبطية، وأعطى توجيهاته بفتح المحطات المغلقة لتوفير المحروقات للمواطنين.





هذا وقد سلمت بعض شركات استيراد النفط اليوم محطات المحروقات كميات من البنزين، بحسب ما كشف رئيس "مجموعة براكس بتروليوم" عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"المركزية"، حيث لفت إلى تراجع زحمة السيارات أمام محطات البنزين، مكرراً تأكيده أن "لا ولن يكون هناك أزمة بنزين على الإطلاق لأن الشركات لديها مخزونها وهي مُلزَمة بجدولة التوزيع لتغطية الفترة الزمنية بين الباخرة التي أفرغت حمولتها وبين الباخرة المنتظر وصولها".