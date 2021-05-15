اميل لحود: نأمل أن يكون استشهاد محمد شعلة بداية تحرير الاراضي الفلسطينيّة

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توجّه النائب السابق اميل لحود "بالتعزية الى الشعب اللبناني وخصوصاً الى عائلة الشهيد محمد طحان الذي واجه العدو الإسرائيلي، من دون سلاحٍ ومن دون صواريخ ومن دون قبّة فولاذيّة، وأظهر، مرّةً جديدة، حجم جبنه".

وقال لحود، في بيان: "ذكّرنا الشهيد محمد ورفاقه بما قامت به مجموعةٌ من الشباب في ارنون قبل التحرير في العام ٢٠٠٠، ونأمل أن يكون استشهاده شعلة بداية تحرير الاراضي الفلسطينيّة وعودة الفلسطينيّين الى اراضيهم".

وأضاف: "ولعلّ استشهاد محمد واستشهاد المدنيّين في داخل الأراضي المحتلّة، يشكّل درساً للعرب المطبّعين ليدركوا أنّ هذا العدو لم يتغيّر وهو لا يفهم إلا لغة المواجهة".

وختم: "حسرتنا كبيرة على استشهاد محمد، وهي بقدر حسرتنا على هذا البلد الذي يضمّ ابطالاً مثله، وهو، في الوقت عينه، منهوب ويتمدّد فيه الفساد والفاسدون ومهدّد بالعتمة".