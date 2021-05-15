هذا هو مروّج شائعة التدخل في عمل مجلس الشورى

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تبيّن ان فريق عمل أحد المصارف، بقيادة رئيس تحرير موقع IM Lebanon ومستشار النائب ميشال معوض، طوني أبي نجم، يقف وراء الشائعة عن تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عمل مجلس الشورى على خلفية الدعوى التي تقدمت بها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

واعتمد ابي نجم عددا من المواقع الاخبارية لترويج تلك الشائعة لقاء وسائل ترغيب، الى جانب ظهوره شخصيا على شاشة MTV، في سياق الحرب التي تخاض ضد القاضية عون نتيجة التحقيقات التي تجريها في ملف التجاوزات المالية والتلاعب بسعر الدولار.