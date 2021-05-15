عكر: إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة التي يقترفها العدو

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

جريمة جديدة من جرائم العدو الاسرائيلي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة. إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني لا بد من التوقف أمام هذه الإعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العزل من المتظاهرين والمدنيين. إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام إستشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخرين بجروح.

إننا إذ نشجب وندين هذه الإعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعتبر خرقا للقرار ١٧٠١، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا" ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحثها على وقف التصعيد.

نتوجه بأحرّ التعازي لأهلنا في غزة والقدس المحتلة ولعائلة الشاب الشهيد محمد طحان كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.