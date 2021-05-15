دعوات للّاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان إلى التجمع عند الحدود غداً

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كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط :

تجنبت الفصائل الفلسطينية في لبنان إصدار أي بيان برفض أو دعم إطلاق الصواريخ أو اختراق الحدود. كما لم يصدر أي موقف من جهة رسمية لبنانية حول التطورات على الحدود الجنوبية.



وأعلن القيادي في حركة «فتح» في لبنان، اللواء منير المقدح، عن «اتصالات تقوم بها الفصائل مع الجهات اللبنانية المختصة للسماح بتحرك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتجاه الحدود الجنوبية في مسيرات شعبية كبيرة». وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نخشى النتائج التي ستترتب عن ذلك لأننا نعتبر أنه آن الأوان بعد 73 عاما للشعب الفلسطيني أن يتحرر ويحرر أرضه بعدما تأكد لنا أن المفاوضات ليست إلا لتضييع الوقت والأرض».

وردا على سؤال، اعتبر المقدح أنه «لا حاجة لإطلاق صواريخ كالتي أطلقت مؤخراً من الأراضي اللبنانية لتسقط في البحر طالما أن الصواريخ الفلسطينية تستهدف تل أبيب».

واطلعت «الشرق الأوسط» على مقاطع صوتية تدعو اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان لتجمعات كبيرة يوم غد الأحد عند الحدود الجنوبية.