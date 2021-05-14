قنابل مضيئة فوق مرجعيون بعد اقتراب فلسطينيين من الشريط الشائك وسقوط عدد منهم في قناة لجر المياه

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من الشبان الفلسطينين من ابناء مخيم عين الحلوة تجمعوا عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية على طريق سهل مرجعيون وعندما اقترب بعضهم من السياج الحدودي مع مستعمرة المطلة، علق في قناة لجر المياه قرب السياج بسبب اطلاق جنود العدو الاسرائيلي النار باتجاههم وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل المضيئة في سماء المنطقة. وتم اخراج العدد الاكبر منهم باستثناء شخصيين ما زالا عالقين في القناة والعمل جار بواسطة قوات اليونيفيل لاخراجهما فيما لا يزال جنود العدو يطلقون القنابل المضيئة في سماء المنطقة.