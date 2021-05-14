الصحة: 7 حالات إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت في اليومين الماضيين

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12 و 13أيار؛ وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية.
* وجاء استكمال نتائج 12/5/2021 كالتالي:
" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
" رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
* وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 13/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
" رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)