اليونيفيل: نحث الجميع على تجنب التصعيد والمجازفة بمزيد من الأرواح

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أصدر الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي البيان الآتي:

"اطلعنا على التقارير التي تفيد بأن مدنيا لبنانيا قتل على الخط الأزرق بالقرب من كفركلا اليوم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف.

إن جنودنا موجودون على الأرض لمنع الانتهاكات، وجنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية عززنا الأمن في المنطقة، وفتحت اليونيفيل على الفور تحقيقا لتحديد الحقائق والظروف.

إن أي خسارة في الأرواح هي أمر مأساوي، ونحث الجميع على التزام الهدوء وتجنب تصعيد الوضع والمجازفة بمزيد من الأرواح."