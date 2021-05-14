صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. وهذا ما جاء فيه

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 314 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1148 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25
- حالات وفاة: 1