ندى بستاني خوري: وقائع ثابتة وغير قابلة للشك بملف البواخر

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غرّدت الوزير السابقة ندى بستاني خوري عبر "تويتر":

" وقايع ثابتة وغير قابلة للشك بملف البواخر:

١- البواخر كانت عم تأمن ٤ ساعات تغذية باليوم بأقل كلفة كطاقة مؤقتة، بانتظار تنفيذ خطة الكهربا وبناء المعامل.

٢- الوزير باسيل أجبر الشركة التركية عتوقيع تعهد بدفع ٢٥ مليون $ اذا استعملت الرشوة بالملف وهيدا الشي ارتكز عليه القضاء.

٣- تأكد كل المعنيين والمتابعين انو ما النا علاقة ابداً بملف الرشاوى وهالشي صار ثابت كمان عند القضاء.

المضحك المبكي انو الجهات السياسية المتورطة والاعلاميين التابعين لالهن عم بيتابعوا هجومن بمحاولة يائسة لابعاد التهمة عنن.