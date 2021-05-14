مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي خبرا كاذبا عن تدخل الرئيس عون في عمل مجلس شورى الدولة

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :



نشر موقعا " المستقبل ويب " و VDLNEWS "خبرا كاذبا عن ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضغوطا على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، لاصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق باعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان "الخ...

ان هذا الخبر الذي لا يرتكز على اي اساس، يندرج في اطار الاكاذيب التي تروج لاستهداف رئيس الجمهورية ، والاجراءات القضائية الفاعلة لمكافحة الجرائم المالية.



فضلا عن ان موقف رئيس الجمهورية ثابت بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.