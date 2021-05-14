جريحان أثناء محاولة شبّان الدخول الى مستعمرة المطلّة عبر السياج الشائك

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أصيب مواطنان لبنانيّان، جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك، مما أدى الى استنفار الجيش الاسرائيلي، محاولاً منعهم من التقدم نحو السياج، الأمر الذي أدى الى إطلاق القوات الاسرائيلية قذيفتين باتجاه الشبان.



وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من الجيش اللبناني والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وتخلل العملية استنفار شديد من الجهتين.



إشارة الى ان الجريحين هما حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط.