ما جديد ملفّ التحويلات المصرفيّة المتعلّق بشركة مكتّف؟

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كشفت مصادر في النيابة العامة في جبل لبنان للـOTV أن ملف التحويلات المصرفية المتعلق بشركة مكتف وغيرها وببعض المصارف يجري العمل عليه بجدية مطلقة وبدقة مع الحفاظ على سرية التحقيق والمعطيات المستخرجة من الداتا حتى تاريخه مفيدة وواضحة سيتم العمل على تعزيزها.



وأوضحت أن موضوع هذه الدعوى يتناول حصرا التحويلات النقدية الورقية من بداية ٢٠١٩ وحتى تاريخه وهو لا يشمل بالتاكيد التحويلات المصرفية الالكترونية اي العمليات التي قامت بها المصارف من حساب الى حساب اخر خارج لبنان والذي وحده التدقيق الجنائي يمكن ان يكشفها.