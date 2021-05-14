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بعد توقف البواخر التركية عن إنتاج الطاقة… "كهرباء لبنان" توضح

14
MAY
2021
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تعلن مؤسسة كهرباء أنه عند حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه ١٤/ ٥/ ٢٠٢١، قامت البواخر التركية في معملي الذوق والجية بتوقيف كافة المولدات العكسية لديها مما أدى إلى إنخفاض القدرات الإنتاجية الإجمالية المتوفرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بحوالي ٢٤٠ ميغاواط. وبالتالي، عملت المؤسسة على تشغيل بعض المجموعات الإنتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري مما سيوفر ١٣٠ ميغاواط إضافية على الشبكة وذلك تعويضًا عن جزءً من النقص الحاصل جرّاء توقيف البواخر التركية لكافة مجموعاتها الإنتاجية.


مع الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفًا على بيانها السابق تاريخ ٦/ ٥/ ٢٠٢١، قد اضطرت إلى اتخاذ إجراءات إحترازية من خلال تخفيض قدراتها الإنتاجية في كافة معامل الإنتاج بما يتناسب مع خزين المحروقات المتوفر لديها ومن أجل الحفاظ على التغذية الكهربائية لأطول فترة ممكنة، وذلك لحين البت بموضوع الطعن المقدّم في القانون الرقم ٢١٥/ ٢٠٢١(قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 300 مليار ليرة لتأمين حاجتها من الفيول).

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال تم تأمين الأموال اللازمة المرصودة للمؤسسة من الخزينة للعام ٢٠٢١، تأمل المؤسسة بأن يتم معاودة اطلاق مناقصات شراء المحروقات لصالحها، لاسيما مادة الغاز أويل منها، كما والمساعدة على تأمين العملات الصعبة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لديها ومنها لزوم إجراء الصيانات الضرورية وشراء قطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة لمختلف معامل الإنتاج لديها، لتأمين حد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان.

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