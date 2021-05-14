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كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

14
MAY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها.

 

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل خاصة جنوب البلاد وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل مع استمرار ظهور الضباب في الفترة الصباحية على المرتفعات.



الإثنين: صاف قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها خاصة في الداخل و على الجبال مع ظهور ضباب على المرتفعات و تنشط الرياح احيانا.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ليلا، شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 24°درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,38 .

- ساعة غروب الشمس: 19,32 .

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