عن الأحداث في فلسطين .. هذا ما قاله مجتهد!

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أشار المغرد السعودي مجتهد في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "السعودية والإمارات ومصر والسلطة الفلسطينية قلقون جدا، ليس من ضغط الرأي العام بسبب القمع الإسرائيلي وقتل المدنيين، لكن بسبب التصاعد السريع للأحداث باتجاه إسقاط هيبة إسرائيل خاصة بعد تحرك فلسطينيي الداخل"، معتبرا أن "هناك خوف حقيقي عندهم من أن تتجه الأزمة لتفكك ثم انهيار المشروع الصهيوني".

واضاف:

"ومن أجل تدارك الموضوع تعهدت السعودية والإمارات بدعم مالي غير محدود لعباس لإنقاذ إسرائيل

وقد نفذ عباس المطلوب واعتقل أكثر من ٥٠٠ شخص محسوبين على حماس في الضفة

وحينا اضطرت إسرائيل لسحب جزء كبير من قواتها في الضفة للسيطرة على الأوضاع في الدخل الفلسطيني تعهد بحماية ظهرهم في الضفة"