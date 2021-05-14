living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استغلّ انشغاله بإصلاح سيّارته وهذا ما فعله!

14
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “بتاريخ 7-5-2021، ادّعى لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، المواطن: -م. ف. (من مواليد عام 1978) ضدّ مجهول، بجرم سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ /60/ مليون ليرة لبنانية، ودفاتر شيكات مصرفية، وجهاز حاسوب محمول، وذلك بعد أن وضعها أرضاً بالقرب من مكان إصلاح سيّارته، في المحلّة”.

وأضاف: “على الفور باشرت الفصيلة المذكورة بالتحقيقات. ومن خلال التحريّات والمتابعة، تمكّنت عناصرها من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– م. م. (من مواليد عام 1993، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بالاستيلاء على الحاسوب المحمول فقط. وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة الاستيلاء على الحقيبة بكامل محتوياتها، وأنه خبّأ المبلغ المالي المسروق في داخل صندوق سيارة شقيقته، وأحرق باقي المستندات”.

وقالت، “أعيد المبلغ المالي وجهاز الحاسوب إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout