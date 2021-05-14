قائمة لأكثر 10 دول تضررت من كورونا

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 160.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.819.979، وإجمالي الوفيات 3.339.802.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ584475 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.851.932.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ430417 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 15.433.989.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 258317، وإجمالي إصابات 23.703.665.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ219912، وإجمالي إصابات 2.375.090

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127912، وإجمالي إصابات 4.460.405.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 123745، وإجمالي إصابات 4.139.160.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112795، وإجمالي إصابات 4.857.303.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107411 وإجمالي إصابات 5.902.343.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85719، وإجمالي إصابات 3.578.125.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79281، وإجمالي إصابات 3.598.452.