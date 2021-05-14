هكذا رثى "أدهم" شقيقته الصغيرة "نورا حاطوم " ..

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بكلمات تختزن الحزن والالم على فراق شقيقته التي غدرت بها مياه نهر الجنة، وبعد إنتظاره معلقاً الأمل على قدرة أو معجزة إلاهية تعيد له شمعة الدار، كتب شقيق الشابة الفقيدة نورا حاطوم حروف كلمات مثقلة بالدموع، عينه الأولى على صورة شقيقته، فيما الثانية على المحبة والنخوة التي ساندت أدهم للبحث عن نورا، قصة شقيق فقد فلذة كبده لا يستطيع أحد أن يعلم ما يدور في ذكرياته من لحظات جمعت بسمة الأشقاء وصور تدور في شريط الحياة، الجرح النازف في قلب أدهم لن تستطيع الايام القادمة أن تختمه.

كتب ادهم على صفحته على "فيسبوك" كلمات علها تساعده في نطق ما يتخبت بع قلبه الحزين، حيث قال:

" نورا حبيبة قلبي و روحي،

من اول نهار الناس عم تدعيلك و الشباب انتخوا لحتى يساعدونا من كل قلب و رب و الكل كان كل الوقت عم يتطمّن و يتأكد اذا بحاجة لمساعدة و اذا عرفنا شي جديد، و الجهات الامنية المعنية اشتغلوا بكل اصرار جهوزية و تقنية.

انا و اهلي ممتنّين و عم ندعي لكل الشباب و الصبايا، الله يوفقكم و يعطيكم الف عافية على غيرتكم و حرصكم على نورا، لي هي اخت و بنت كل حدا فيكم.

محبة الناس و دعواتهم و صلاتهم و اتصالاتهم للاطمئنان كانوا بلسم لَقلقْنا و خوفنا كل الوقت؛ و اليوم من وقت ما عرفنا بالخبر و الناس تزّفك بالورد و الرز من جنّة لراشيا، زفّوكِ لي بيعرفوكِ و لي ما بيعرفوكِ حبيبي، يمكن ضحكتك و وجّك الحلو خلوكِ تفوتِ على قلوب الكل، يا قلبي انت.

حبيبتي، بحبك على قد الصلاة و الدعوات لي من كل لبنان، على قد ما ضحكتك بتاخذ العقل و بتخلّي الشخص يبتسم من قلبه، على قد ما انتِ حلوة، يا قمر الحلوين، يا قمري انت.

بحبك يا ملاكي، يا حبي الباقي للابد. "



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