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casting اونلاين..إبتزاز فتيات لبنانيات بطريقة غريبة!

13
MAY
2021
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نشر المنتج روي خوري عبر فيسبوك تحذيرا حول أحد منتحلي الشخصية الذين يستغلون الفتيات ويستدرجونهم.

وجاء في المنشور: "للمرّة الرابعة، الشاب المصري نفسه يلي انتحل بالسابق شخصية الموسيقي "حسن الشافعي" و الممثل "احمد الفيشاوي" و المخرج" محمد سامي"... اليوم يأتي بشخصية جديدة فقد انتحل شخصية المخرج المصري "احمد مالك" ،
وهو اليوم عم يتواصل مع الصبايا بلبنان، و بمساعدة بعض makeup artists على انو عندو عمل سينمائي يتم تنفيذه بلبنان و يطلب فتيات جميلات او models ليكونو صديقات بطلة العمل، و يعرض علهن ارقام واجور عالية جداً ما سبق و سمعنا فيها عنّا. و من بعدها بيتواصل معن video call و طبعاً الشاب متخفّي ما ببين ابدا، بيطلب من الصبايا يعملو شبه casting online مع الذكر انو الشخصيات المطلوبة لازم تكون جريئة والصبايا لازم يلعبو دور lesbians يحاولو يعبرو عن هالشي على الكاميرا ( قبلات و تعرّي مع بعض...) ولسوء الحظ في بعض البنات وقعو ضحية هيدا الشي و تعرّضو للابتزاز الالكتروني، و سرقة حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

عم يستعمل اسم شركة "الصبّاح" و احياناً شركة "العدل غروب" و عندو fake accounts بأسم sandy kanaan , marwan habib و غيرهن...

رجاء لكل بنت عندها حلم تمثل ما بقى تكب حالها كيف مكان و تفكر بيوم من الايام انو ممثل من الصف الاول ممكن يتواصل شخصياً معن للتحضير للعمل يلي مشارك في. "مش شغلتو" ولا مخرج ولا منتج اي عمل ممكن يفضّي وقتو ليحكي معكن على وسايل التواصل او على whatsapp كرمال يقدملكن فرصة العمر.
قبل ما تنجرّو وراه عملو معروف سألو حدا بيعرف... شكراً".

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