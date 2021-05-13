الرئيس ميشال عون... كل عيد فطر وانت بخير... (مصطفى أبو عيد)

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بالمنطق والدين، هو عيد للمسلمين... اعاده الله على اللبنانيين بالصحة والخير...

بعد شهر الصوم والصلاة والزكاة والعبادة، يعيّد المسلمون عيد الفطر، فكيف لا نكون اول المهنئين به لمن صام ٨٦ عاما عن المحرمات؟ كيف لا نكون اول المهنئين به لمن صام ٨٦ عاما عن الكلام ولم يفطر الا على قول كلمة الحق؟

فخامة الرئيس،

لطالما علمنا ان اسمك هو محمد ميشال عون، كبرنا وترعرعنا على اسمك، دون ان نعرف مذهبك او دينك، كبرنا على بذّتك العسكرية، وللثياب العسكرية هوية واحدة، ودين واحد... هو لبنان.

فخامة الرئيس،

يا من صُمتَ وصلّيت بإسم الوطن، ورفعت اسم الحق عاليا في نُصرة المظلوم، فما ارى فيك ولم اسمع

(وهنا انا لا اشبّه) الا ما قاله صاحب رسول الله (ص) ابو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولّى الخلافة والله اعلم: ... الصدق امانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم، قوي عندي حتى آخذ الحق له ان شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ان شاء الله... اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم...

وهو من حارب المرتدين ليبقي على الزكاة، وأنت ممن تبرع بأموال الرئاسة لمن تدهورت احوالهم، اما العبادة، فما سمعتك يوما تتحدث، الا وتمثلت بآية انجيلية او آية قرآنية...

فخامة الرئيس،

بإسمي وبإسم كل مؤمن سميته شعب لبنان العظيم، لا نرى فيك الا مخلصا، ما دمت تطيع الله عزّ وجلّ ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، بأنك لا تكذب، لم تسرق، لم تقتل، ولم تتنازل عن شبر من ارضنا او نقطة ماء من بحرنا، وساويتنا بنفسك اذ عندما تدافع عن ارضنا فأنت حامي عرضنا، وانت الوحيد الذي يدافع عن الاقصى وكنيسة القيامة، مذكرا بالقضية التي تجمع العرب من المحيط الى الخليج... والتي حفرتها برأسنا كلبنانيين..

فأنت القوي الذي اذا انتصر لا يسحق، واذا هزم لا ينسحق، وانت الرئيس الذي انار دربنا كرامة وعزةً بالنفس وشهامة... فكل عام وانت بخير، يا فخر كل مسلم شريف، اعاده الله علينا وعليك بالصحة والعمر الطويل، اللهمّ آمين.